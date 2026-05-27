Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Cassano d’Adda ad Andalo, il percorso ha presentato numerosi saliscendi senza difficoltà elevata, ma con continui cambi di ritmo. Durante la gara, il ciclista ha recuperato cinque posizioni in classifica e si è inserito tra i primi dieci. La tappa ha messo alla prova le gambe dei corridori con un tracciato movimentato, caratterizzato da salite e discese continue.

La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un tracciato particolarmente mosso e ricco di saliscendi tra Cassano d’Adda e Andalo: nessun difficoltà altimetrica veramente ardua, ma un continuo su e giù che si è fatto sentire nelle gambe dei ciclisti. La frazione che ha spostato la carovana dalla Lombardia al Veneto era pensata per i fuggitivi di giornata e si è infatti risolta in favore degli attaccanti da lontano, mentre i pretendenti al podio si sono controllati. Damiano Caruso è entrato nella fuga giusta, ha battagliato per il successo parziale e soprattutto ha recuperato cinque minuti nei confronti dei big, riuscendo così a entrare nella top-10 della classifica generale: il veterano siciliano si è inserito al nono posto con un ritardo di 8’34” dal leader. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, diciassettesima tappa: Damiano Caruso recupera 5? e rientra in top-10

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Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power

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