Classifica Giro d’Italia 2026 | balzo di Damiano Caruso è in top10! Vingegaard ha 4? su Gall

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, tra Cassano d’Adda e Andalo, il percorso ha presentato numerosi saliscendi senza pendenze particolarmente ripide. La corsa si è disputata su strade con continui cambi di ritmo, influenzando le prestazioni dei ciclisti. Tra i protagonisti, un corridore ha compiuto un importante balzo in classifica, entrando nella top 10, mentre un altro ha mantenuto il primato in classifica generale con 4 minuti di vantaggio su un avversario.

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La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un tracciato particolarmente mosso e ricco di saliscendi tra Cassano d’Adda e Andalo: nessun difficoltà altimetrica veramente ardua, ma un continuo su e giù che si è fatto sentire nelle gambe dei ciclisti. La frazione che ha spostato la carovana dalla Lombardia al Veneto era pensata per i fuggitivi di giornata e si è infatti risolta in favore degli attaccanti da lontano, mentre i pretendenti al podio si sono controllati. Damiano Caruso è entrato nella fuga giusta, ha battagliato per il successo parziale e soprattutto ha recuperato cinque minuti nei confronti dei big, riuscendo così a entrare nella top-10 della classifica generale: il veterano siciliano si è inserito al nono posto con un ritardo di 8’34” dal leader. 🔗 Leggi su Oasport.it

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