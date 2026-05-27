Causa vinta licenziati e ora pure querelati | l' odissea dei due giardinieri di Multiservizi

Notizia in breve

Due giardinieri di Bari Multiservizi, licenziati dopo aver vinto una causa per ottenere un livello retributivo superiore, sono ora querelati. La vicenda, iniziata con il riconoscimento giudiziale del diritto al miglior trattamento economico, si è complicata con la presentazione di una querela contro di loro. I dettagli sui motivi di questa nuova azione legale non sono stati resi noti. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica e mediatica.