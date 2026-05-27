Causa vinta licenziati e ora pure querelati | l' odissea dei due giardinieri di Multiservizi
Due giardinieri di Bari Multiservizi, licenziati dopo aver vinto una causa per ottenere un livello retributivo superiore, sono ora querelati. La vicenda, iniziata con il riconoscimento giudiziale del diritto al miglior trattamento economico, si è complicata con la presentazione di una querela contro di loro. I dettagli sui motivi di questa nuova azione legale non sono stati resi noti. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica e mediatica.
La vicenda dei due giardinieri di Bari Multiservizi licenziati dopo aver vinto una causa per il riconoscimento di un livello retributivo superiore si arricchisce di nuovi sviluppi, destinati ancora una volta a far discutere.Bari Multiservizi aveva presentato opposizione al precetto notificato dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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