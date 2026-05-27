Cassazione | stop ai tagli sulle parcelle degli avvocati ai minimi

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che i giudici non possono ridurre le parcelle degli avvocati ai minimi se l'affare fallisce. La Corte ha chiarito che la riduzione dell’onorario è possibile solo se sussistono due requisiti: la mancanza di attività effettiva e la presenza di accordi contrari. La decisione riguarda le modalità di determinazione delle parcelle e limita i tagli automatici sui compensi legali.