Cassazione | stop ai tagli sulle parcelle degli avvocati ai minimi
La Cassazione ha stabilito che i giudici non possono ridurre le parcelle degli avvocati ai minimi se l'affare fallisce. La Corte ha chiarito che la riduzione dell’onorario è possibile solo se sussistono due requisiti: la mancanza di attività effettiva e la presenza di accordi contrari. La decisione riguarda le modalità di determinazione delle parcelle e limita i tagli automatici sui compensi legali.
? Domande chiave Come può un giudice tagliare la parcella se l'affare fallisce?. Quali sono i due requisiti obbligatori per ridurre l'onorario legale?. Chi deve autorizzare formalmente una riduzione del compenso professionale?. Perché il cliente deve pagare il legale anche se ritira l'acquisto?.? In Breve Parametri fissati dal decreto ministeriale 1272004 come soglie di salvaguardia del decoro professionale.. Riduzione parcelle ammessa solo con motivazione e parere del Consiglio dell'ordine territoriale.. Il diritto al compenso matura con l'esecuzione dell'attività secondo la sentenza 15831.. Il rischio di mancata conclusione affari non ricade sul legale secondo la Suprema Corte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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