Caso Poggi la madre di Sempio | ‘Non sono più certa su Stasi

La madre di Sempio ha dichiarato di non essere più certa sulla colpevolezza di Stasi. La Procura ha aperto un’indagine su Andrea Sempio, spinta da nuovi elementi raccolti nelle ultime settimane. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questo cambiamento o sui fatti che hanno portato a questa decisione. La famiglia di Sempio ha espresso incertezza sulla posizione di Stasi, mentre le indagini continuano.

? Domande chiave Perché la madre di Sempio ha cambiato idea su Alberto Stasi? Quali nuovi elementi hanno portato la Procura a indagare Andrea Sempio? Come influiscono le vecchie lettere della Ferrari sulle indagini attuali? Chi rischia di subire un nuovo errore giudiziario secondo la difesa??? In Breve Daniela Ferrari ha inviato lettere dure alla madre di Stasi nel 2018 e 2019. L'avvocato Angela Taccia difende Sempio basandosi esclusivamente sugli atti processuali di Pavia. L'avvocato . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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