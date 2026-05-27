Busitalia Campania venerdì 29 maggio sciopero di 24 ore

Venerdì 29 maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico gestito da Busitalia Campania sarà sospeso per 24 ore a causa di uno sciopero. La protesta riguarda il settore del trasporto pubblico locale e comporterà la cancellazione di tutte le corse previste in quella giornata. Nessun servizio sarà operativo durante le 24 ore di astensione dal lavoro.

Busitalia Campania informa che venerdì 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. La mobilitazione è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base. In caso di adesione del personale, potrebbero verificarsi disagi e variazioni al servizio autobus urbano ed extraurbano sul territorio servito da Busitalia Campania, società di Trenitalia del Gruppo FS. Le fasce di garanzia. Busitalia Campania comunica che saranno comunque garantiti i collegamenti nelle fasce orarie previste: dalle 6:30 alle 9:00;. dalle 13:00 alle 16:30.. Le corse partite dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno regolarmente il capolinea di destinazione. 🔗 Leggi su Zon.it

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