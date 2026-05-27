A Brescia torna lo SportCamp, con 11 settimane di attività sportive e giochi per i giovani. Durante il programma, vengono eseguiti 150 test motori per aiutare a individuare lo sport più adatto ai partecipanti. Alcune discipline prevedono l’apprendimento dell’inglese mentre si allenano. La struttura offre un’offerta dedicata ai bambini e ragazzi, dedicandosi a sport e attività ludiche durante tutto il periodo estivo.

? Domande chiave Come possono 150 test motori aiutare a scegliere lo sport giusto? Quali discipline permettono di imparare l'inglese durante l'allenamento? Perché lo screening posturale è incluso nel programma estivo? Come vengono garantite le attività per i ragazzi con disabilità??? In Breve Programma dal 9 giugno al 4 settembre con attività dal lunedì al venerdì. Ezio Gamba e Stefano Frassinelli coordinano oltre 150 test motori per le MiniOlimpiadi. Fabio Mestriner supervisiona lo sc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, torna lo SportCamp: 11 settimane di sport e gioco per giovani

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