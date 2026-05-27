Boscagli in moschea dopo i manifesti | La destra prende in giro tutti

Da leccotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver affisso manifesti con lo slogan “Stop maranza e moschea” in diverse zone, un esponente della Lega si è recato in una moschea per commentare la campagna elettorale. L’esponente ha detto che la destra sta prendendo in giro tutti. La campagna elettorale lecchese è stata caratterizzata da questa comunicazione, che ha suscitato reazioni e polemiche. La visita in moschea è avvenuta a pochi giorni dal lancio dei manifesti.

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Per settimane la Lega ha riempito la campagna elettorale lecchese con un messaggio chiaro, violento e volutamente divisivo: "Stop maranza e moschea".Non una frase sfuggita. Non una battuta. Un manifesto elettorale. Una scelta politica precisa, firmata dalla Lega, forza decisiva della coalizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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