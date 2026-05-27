Boscagli in moschea dopo i manifesti | La destra prende in giro tutti

Notizia in breve

Dopo aver affisso manifesti con lo slogan “Stop maranza e moschea” in diverse zone, un esponente della Lega si è recato in una moschea per commentare la campagna elettorale. L’esponente ha detto che la destra sta prendendo in giro tutti. La campagna elettorale lecchese è stata caratterizzata da questa comunicazione, che ha suscitato reazioni e polemiche. La visita in moschea è avvenuta a pochi giorni dal lancio dei manifesti.