Boom di reati e coltelli tra gli under 18 Il nodo stranieri e gli omicidi a +150%

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi 12 mesi, gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%, passando da 14 a 35 casi. Questa crescita ha portato i reati di questo tipo a rappresentare il 12% del totale degli omicidi nel paese. L’aumento si accompagna a un incremento dei reati con coltelli tra gli under 18, mentre si evidenzia anche un aumento dei casi attribuibili a stranieri.

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Negli ultimi 12 mesi gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%, passando da 14 a 35 casi e arrivando a rappresentare il 12% del totale. Un dato che va di paripasso con l'aumento degli arresti di adolescenti stranieri. A cambiare è anche la natura della violenza: meno legata a contesti organizzati e sempre più spesso espressione di fragilità individuali o dinamiche di gruppo, difficili da intercettare e che hanno in alcune droghe l'elemento scatenante. Secondo i dati del servizio Analisi criminale (Criminalpol) e delle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 analizzati, anche la percentuale di vittime minorenni è in aumento, mentre il dato complessivo degli omicidi in Italia continua a diminuire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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