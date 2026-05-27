Negli ultimi 12 mesi gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%, passando da 14 a 35 casi e arrivando a rappresentare il 12% del totale. Un dato che va di paripasso con l'aumento degli arresti di adolescenti stranieri. A cambiare è anche la natura della violenza: meno legata a contesti organizzati e sempre più spesso espressione di fragilità individuali o dinamiche di gruppo, difficili da intercettare e che hanno in alcune droghe l'elemento scatenante. Secondo i dati del servizio Analisi criminale (Criminalpol) e delle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 analizzati, anche la percentuale di vittime minorenni è in aumento, mentre il dato complessivo degli omicidi in Italia continua a diminuire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boom di reati (e coltelli) tra gli under 18 Il nodo stranieri e gli omicidi a +150%

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