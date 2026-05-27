Bluey e Bingo incontrano i piccoli fan a MagicLand

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, Bluey e Bingo sono state presenti a MagicLand, incontrando i visitatori nel parco. Le due protagoniste della serie animata sono state accanto ai bambini, che hanno potuto scattare foto e ricevere autografi. L’evento si è svolto nel fine settimana, coinvolgendo numerosi spettatori di diverse età. I personaggi sono stati ospitati in specifiche aree del parco, dove si sono fermati per momenti di interazione con il pubblico.