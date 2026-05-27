Bluey e Bingo incontrano i piccoli fan a MagicLand
Durante il ponte del 2 giugno, Bluey e Bingo sono state presenti a MagicLand, incontrando i visitatori nel parco. Le due protagoniste della serie animata sono state accanto ai bambini, che hanno potuto scattare foto e ricevere autografi. L’evento si è svolto nel fine settimana, coinvolgendo numerosi spettatori di diverse età. I personaggi sono stati ospitati in specifiche aree del parco, dove si sono fermati per momenti di interazione con il pubblico.
Il ponte del 2 giugno si festeggia con Bluey e Bingo a MagicLand. Le amatissime protagoniste della celebre serie animata saranno presenti nel parco, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di incontrare dal vivo i propri personaggi preferiti all’interno di un lungo weekend ricco di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La regina Bluey e Bingo! | Il gioco creativo | Bluey Italiano Canale Ufficiale
Notizie e thread social correlati
Piccoli chef alla prova tra gioco e fantasia con la "Pastry School" di BlueyDal 10 al 12 aprile presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza si svolgerà la Pastry School di Bluey, un evento dedicato ai bambini.
Premio Topo: ad Asti i piccoli lettori incontrano Elisabetta DamiLunedì scorso, nella Biblioteca Astense, si è svolta la cerimonia per il ventesimo anniversario del Premio Topo, dedicato ai giovani lettori della...
Bluey e Bingo incontrano i piccoli fan a MagicLandIl ponte del 2 giugno si festeggia con Bluey e Bingo a MagicLand. Le amatissime protagoniste della celebre serie animata saranno presenti nel parco, offrendo a grandi e piccoli l’opportunità di incont ... romatoday.it
Funko, arriva la prima collezione Bluey Pop!L'azienda di giocattoli ha ufficialmente annunciato l'uscita della sua prima collezione Bluey Pop! per celebrare Bluey e la sua famiglia, insieme ai momenti più amati dai fan della serie animata. Il p ... tg24.sky.it