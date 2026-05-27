Un treno ha investito uno scuolabus a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, causando almeno quattro vittime. Tra le persone morte ci sono due adolescenti e due adulti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le autorità stanno indagando sulle cause. Non ci sono al momento dettagli sulle condizioni di eventuali feriti o sul numero di persone a bordo dello scuolabus. La zona è stata isolata per le verifiche.

È di almeno quattro morti, tra i quali due adolescenti, il bilancio di un incindente che ha coinvolto un treno e uno scuolabus a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il treno ha travolto l'autobus in un passaggio a livello che secondo le informazioni fornite dal gestore ferroviario Infrabel era in quel momento chiuso e il semaforo rosso. Le vittime, secondo la procura federale del Belgio, sono il conducente del minibus, di 49 anni, l'accompagnatrice di 27 anni, e due ragazzi di 15 e 12 anni. Sopravvissuti gli altri cinque ragazzini che si trovavano sul mezzo, gestito da una subappaltatrice della società fiamminga di trasporto pubblico De Lijn, ma tutti sono ricoverati in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Belgio, treno travolge scuolabus: quattro morti, due sono adolescenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente in Belgio, treno travolge uno scuolabus: 4 morti, due adolescenti

Notizie e thread social correlati

Belgio, scuolabus travolto da un treno. Quattro morti, due erano adolescentiUn incidente in Belgio ha coinvolto uno scuolabus e un treno in un passaggio a livello, provocando la morte di quattro persone.

Tragedia in Belgio, treno travolge scuolabus a un passaggio a livello: quattro mortiUn treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello vicino a Buggenhout, in Belgio.

Temi più discussi: Tragedia in Belgio, treno travolge scuolabus: diversi morti nell'incidente; Incidente in Belgio: treno travolge minibus scolastico, quattro morti; Treno travolge uno scuolabus in Belgio: morti e feriti tra gli studenti; Belgio, treno travolge scuolabus a un passaggio a livello: 4 morti e 5 feriti.

Belgio, tragedia per degli studenti: treno travolge uno scuolabus. Ci sono dei morti iltempo.it/esteri/2026/05… via @IlTempo_official x.com

Belgio, incidente fra treno e scuolabus: quattro vittime reddit

Treno travolge uno scuolabus al passaggio a livello: 4 morti, due sono adolescentiUn treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse ... leggo.it

Tragedia in Belgio, treno travolge uno scuolabus a un passaggio a livello: quattro morti, due sono ragazziniDrammatico incidente a Buggenhout, nelle Fiandre: un treno ha investito in pieno un minibus scolastico. Quattro le vittime. Il cordoglio dell'Ue. la7.it