Ballottaggio e nuovo consiglio comunale | ecco come cambierebbe l' aula tra vittoria di Legnini o Sicari
A Chieti il 8 e 9 giugno si svolgerà il ballottaggio tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari. Nel frattempo, sono state avviate simulazioni per prevedere come potrebbe cambiare la composizione del consiglio comunale in base all’esito della corsa. Le proiezioni mostrano diverse configurazioni a seconda del vincitore, con possibili variazioni nei gruppi politici e nei rappresentanti presenti nell’aula.
Mentre Chieti si prepara al ballottaggio dell'8 e 9 giugno tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, iniziano anche le simulazioni sulla composizione del futuro consiglio comunale. I dati ufficiali delle liste consentono infatti di delineare alcuni scenari possibili, anche se la distribuzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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