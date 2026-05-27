Ballottaggio e nuovo consiglio comunale | ecco come cambierebbe l' aula tra vittoria di Legnini o Sicari

Notizia in breve

A Chieti il 8 e 9 giugno si svolgerà il ballottaggio tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari. Nel frattempo, sono state avviate simulazioni per prevedere come potrebbe cambiare la composizione del consiglio comunale in base all’esito della corsa. Le proiezioni mostrano diverse configurazioni a seconda del vincitore, con possibili variazioni nei gruppi politici e nei rappresentanti presenti nell’aula.