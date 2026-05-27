Auto rubata si ribalta vicino ai binari della Circumvesuviana

Un'auto rubata ha tentato di scappare, ma si è ribaltata vicino ai binari della Circumvesuviana a Castellammare di Stabia. L'inseguimento è durato poco prima che il veicolo si capovolgesse in via Cosenza. La polizia ha arrestato il conducente in flagranza di reato. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti, mentre i soccorsi intervenivano sul luogo dell’incidente.

Un inseguimento, un violento ribaltamento e un arresto in flagranza: è quello che è accaduto a Castellammare di Stabia, dove una fuga a bordo di un'auto rubata si è conclusa in modo spettacolare in via Cosenza, a pochi metri dai binari della Circumvesuviana. Il conducente, un cittadino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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