Auto fuori strada a Monopoli conducente esce dalle lamiere con l' aiuto dei passanti

Un'auto è uscita di strada a Monopoli intorno all'una di notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente dalle lamiere. I passanti hanno aiutato nel soccorso, portando il ferito fuori dal veicolo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del conducente. Sul posto sono arrivati anche agenti di polizia per i rilievi. Nessuna altra vettura è coinvolta nell’incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti, verso l'una di notte, a Monopoli per un soccorso urgente in seguito ad un incidente stradale. La zona del sinistro era localizzata fra le campagne, nella contrada GorgofreddoPagliericci: un'auto era uscita fuori strada e le iniziali segnalazioni riportavano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

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