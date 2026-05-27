atalanta per gianluca scamacca cantano le sirene della roma di gasperini

Bergamo – Nella prossima Atalanta che cambierà modulo tattico con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, ormai svincolato dalla Lazio e pronto a firmare un triennale con i nerazzurri, potrebbe non esserci più Gianluca Scamacca. Ci sono riflessioni in corso, a Zingonia, sul 27enne centravanti capitolino, che nel giugno 2027 andrà a scadenza contrattuale: la scorsa stagione Scamacca non ha giocato per il duplice infortunio consecutivo prima ai legamenti crociati del ginocchio e poi al tendine, quest’anno ha impattato meno del previsto, con un totale stagionale di 14 gol, qualcosa meno dei 19 realizzati nella sua prima annata bergamasca, nel 2023-24, con Gasperini che lo aveva fatto esplodere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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