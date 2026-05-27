Arezzo ha registrato per la prima volta candidati under 20 alle elezioni comunali. La presenza di giovani nelle liste elettorali è stata confermata ufficialmente, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti tornate. La partecipazione giovanile si nota anche nel dibattito pubblico locale, che si accende ogni volta che si parla di apertura di nuovi spazi o chiusura di locali. I candidati under 20 sono stati presentati ufficialmente durante le liste di partito, entrando nel confronto politico della città.

Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Tra i 519 nomi spuntano diciottenni e ventenni. In una città che da anni parla di giovani, qualcuno ha deciso di candidarsi invece di limitarsi a lamentarsi sui social. Si parla di giovani quando chiude un locale. Quando apre un centro sportivo. Quando si discute di sicurezza, movida, università, cultura, lavoro, affitti, spazi pubblici e perfino parcheggi. Poi però capita una cosa curiosa. Quando si guardano le foto delle conferenze stampa, dei consigli comunali e dei dibattiti pubblici, l’età media sembra spesso più vicina a quella di una cena di ex compagni di scuola che a quella di una città che vorrebbe trattenere le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo scopre gli under 20: non sono una leggenda, sono candidati al consiglio comunale

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