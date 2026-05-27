Aragona ricorda i carusi delle miniere | incontri memoria e una giornata dedicata alle vittime dello zolfo

Aragona organizza eventi per ricordare i carusi e le vittime delle miniere di zolfo. Sono previste cerimonie, incontri e una giornata dedicata alle persone morte o coinvolte nel lavoro minerario. Le iniziative mirano a mantenere viva la memoria di questa parte difficile della storia locale.

Aragona si prepara a ricordare una delle pagine più dure e simboliche della propria storia con una serie di iniziative dedicate ai carusi e alle vittime del lavoro nelle miniere di zolfo. Tra presentazioni di libri, mostre e momenti commemorativi, la comunità renderà omaggio ai minatori e ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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