Un attore ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel passare da ruoli televisivi a produzioni cinematografiche. Ha affrontato il tema delle etichette e della pressione sociale, sottolineando il desiderio di essere libero di scegliere come rappresentarsi. L'intervista si concentra sulle sue opinioni personali riguardo alla libertà di espressione e all'importanza di seguire le proprie inclinazioni senza influenze esterne.

Ci sono attori che arrivano al pubblico attraverso i personaggi. E poi ce ne sono altri che, anche quando interpretano qualcuno di completamente diverso da sé, lasciano intravedere una crepa, una fragilità, una domanda irrisolta che appartiene profondamente alla loro persona. Come nel caso di Alessandro Orrei. Il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto attraverso Mimmo di Mare fuori, il ragazzo sospeso tra sopravvivenza, paura e bisogno d’amore che, stagione dopo stagione, è diventato uno dei personaggi più complessi e dolorosamente umani della serie. Ma parlare di Alessandro Orrei soltanto attraverso Mare fuori sarebbe riduttivo. Perché la sensazione, incontrandolo per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è che il personaggio sia stato solo un passaggio, forse persino un pretesto, dentro un percorso molto più profondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessandro Orrei, l’intervista all’attore: “La libertà di voler essere chi voglio io”

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