aggressione vigilantes sul posto di lavoro ex palazzo delle scintille fine marzo con 57 giorni di prognosi in corso

A Milano, un vigilante è stato aggredito sul luogo di lavoro presso un ex palazzo delle Scintille alla fine di marzo. L’aggressione ha causato un infortunio con una prognosi attualmente di 57 giorni. La vicenda riguarda un episodio nel settore della vigilanza privata, avvenuto durante l’orario di lavoro.

Buongiorno Redazione Milano Today, mi chiamo Mattia Mazzara e vi contatto per segnalare una vicenda avvenuta a Milano relativa a un’aggressione subita sul posto di lavoro nel settore della vigilanza privata. L’episodio è avvenuto durante il servizio nella notte del 31 marzo 2026. A seguito dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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