Acqua minerale a 10 euro al litro al ristorante la cliente sbotta | Voglio quella del rubinetto Ma ha torto

Una cliente ha chiesto di poter bere acqua dal rubinetto al ristorante, ma le è stato risposto che non è possibile. La Cassazione ha stabilito che l’acqua minerale a pagamento non può essere sostituita con quella del rubinetto, anche se richiesta. La richiesta è stata respinta e il rifiuto è stato considerato legittimo. Le norme prevedono che l’acqua minerale venduta al ristorante non può essere sostituita con quella di rubinetto senza accordo.

L'acqua del rubinetto al ristorante? No, non è un diritto sacrosanto del cliente. Almeno secondo la Cassazione. Detto in altre parole: se pranzate o cenate in un albergo di lusso e, per risparmiare qualcosa sul conto finale, al tavolo pensate di bere l'acqua del rubinetto evitando costi elevati. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Acqua per ristoranti ICE40 frigogasatore soprabanco ad erogazione meccanica

Notizie e thread social correlati

Un hotel di Corvara nega l’acqua del rubinetto a una cliente e la Cassazione gli dà ragione: negati 2.700 euroLa Cassazione ha confermato che un hotel di Corvara non è obbligato a fornire acqua del rubinetto ai clienti che ne chiedono.

Ristorante non ha l'obbligo di servire acqua del rubinetto, la Cassazione si schiera con l'hotelLa Cassazione ha stabilito che un ristorante non è tenuto a servire acqua del rubinetto ai clienti.

Argomenti più discussi: Nell'hotel a 5 stelle chiede una caraffa d'acqua ma si rifiutano e le danno la bottiglia da 10 euro. Lei fa causa ma la Cassazione dà ragione ai gestori; L’acqua del rubinetto al ristorante di un albergo di lusso non è un diritto: se il locale decide di non servirla, non viola alcuna norma. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiudendo una lunga disputa legale nata a Corvara in Badia tra una turista e un hotel a c; Bere acqua del rubinetto in un ristorante di lusso? Non è un diritto del cliente, dice la Consulta; Rocchetta: depura ed è amica della linea. Esposto a IAP e AGCM.

L'acqua di rubinetto? Il ristorante può rifiutarsi di servirla. L'hotel di lusso in Alto Adige vince la causa contro la turista (che chiedeva...)Aveva chiesto un bicchere d'acqua del rubinetto in un hotel 5 stelle, la struttura aveva però opposto un rifiuto, mettendo ... msn.com