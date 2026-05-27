Accuse infamanti e calunniose tra docenti | Il Dirigente ha l’obbligo di intervenire e garantire un ambiente sereno Il Punto di De Martino

Durante la trasmissione “Diritto in cattedra”, l’avvocato ha affermato che il dirigente scolastico ha l’obbligo di intervenire per garantire un ambiente lavorativo sereno, anche in presenza di accuse infamanti e calunniose tra docenti. Ha sottolineato che il ruolo del dirigente è di tutelare la serenità all’interno della scuola e di intervenire in caso di conflitti tra insegnanti. La discussione si è concentrata sulla gestione dei conflitti interni e sulla responsabilità del dirigente nel mantenere il clima lavorativo.

Secondo il legale, il dirigente non ha soltanto una facoltà, ma un vero e proprio obbligo di intervenire quando nell’istituto si creano tensioni, contrasti o situazioni di forte conflittualità. “Il dirigente avrebbe il dovere, anche civile, di intervenire e di assicurare un clima sereno, professionale, lavorativo”, ha spiegato De Martino. L’avvocato ha insistito molto su un concetto che, a suo dire, viene spesso dimenticato nel mondo scolastico: la scuola è prima di tutto un ambiente di lavoro. Per spiegare il suo punto di vista, De Martino ha raccontato un episodio personale avvenuto durante la discussione di un procedimento disciplinare. “Mi è successo discutendo alcuni procedimenti disciplinari anche davanti ad alcuni provveditori e sovrintendenti”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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