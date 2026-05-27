A 15 anni dall' omicidio Daniele Ughetto Piampaschet intervistato a ' Belve crime' | Non ho ucciso io Anthonia non sarei stato così stupido

A 15 anni dall’omicidio di una ragazza, intervistato a ‘Belve crime’, un uomo di 48 anni ha negato di aver ucciso la vittima, affermando di non essere stato così stupido da commettere il delitto. La trasmissione, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, è andata in onda martedì 26 maggio 2026. L’uomo, originario di Giaveno, è stato coinvolto nel caso che ha segnato un decennio e mezzo di indagini.

Daniele Ughetto Piampaschet, 48enne di Giaveno, è stato il protagonista della puntata della trasmissione ‘Belve crime’ condotta da Francesca Fagnani su Rai 2 e messa in onda nella serata di ieri, martedì 26 maggio 2026. L'intervista si è svolta nel carcere delle Vallette a Torino, dove l'uomo è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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