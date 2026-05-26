Maehle ma che combini? L’ex Atalanta espulso al 14? dello spareggio il suo Wolfsburg retrocede dopo 29 anni

Joakim Maehle è stato espulso al 14° minuto dello spareggio, contribuendo alla sconfitta del Wolfsburg, che retrocede dopo 29 anni. L’ex giocatore dell’Atalanta aveva lasciato il club nell’estate 2023 senza grandi aspettative, dopo aver disputato 96 partite senza aver mai convinto del tutto. La sua espulsione ha pesato sull’esito della partita decisiva.

Quando nell’estate 2023 Joakim Maehle ha lasciato l’Atalanta per trasferirsi al Wolfsburg lo ha fatto senza particolari rimpianti, visto che in 96 partite giocate in nerazzurro nessuno è mai stato convinto particolarmente dalle sue prestazioni. Un’operazione da 13 milioni per portare l’esterno danese in Germania. Dove, per la verità, non ha convinto particolarmente. E nello spareggio salvezza che è costato la retrocessione al club di proprietà della Volkswagen l’ha combinata grossa, anzi, grossissima, facendosi espellere dopo soltanto 14 minuti di gioco. Sin dal suo arrivo il classe 1997 ha sempre trovato discreto spazio, risultando spesso e volentieri un titolare inamovibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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