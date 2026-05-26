Guzzi·in·Bo | a Sasso Marconi il motoraduno dedicato agli appassionati di Moto Guzzi
Dal 5 al 7 giugno 2026, Sasso Marconi ospiterà la quarta edizione di Guzzi·in·Bo, un motoraduno dedicato ai possessori di Moto Guzzi. L’evento è organizzato dai Guzzisti Emiliani APS e si svolgerà nel territorio comunale. Sarà un’occasione per gli appassionati di moto di incontrarsi e condividere la passione per il marchio. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà numerosi partecipanti.
Sasso Marconi ospiterà dal 5 al 7 giugno 2026 la quarta edizione di Guzzi·in·Bo, il motoraduno dedicato agli appassionati di Moto Guzzi organizzato dai Guzzisti Emiliani APS. L’evento si svolgerà presso Ca’ Vecchia (Via Maranina 9–13), immersa in un parco di alberi secolari alle pendici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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