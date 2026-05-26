Guzzi·in·Bo | a Sasso Marconi il motoraduno dedicato agli appassionati di Moto Guzzi

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno 2026, Sasso Marconi ospiterà la quarta edizione di Guzzi·in·Bo, un motoraduno dedicato ai possessori di Moto Guzzi. L’evento è organizzato dai Guzzisti Emiliani APS e si svolgerà nel territorio comunale. Sarà un’occasione per gli appassionati di moto di incontrarsi e condividere la passione per il marchio. La manifestazione durerà tre giorni e coinvolgerà numerosi partecipanti.