Dopo la 16ª tappa del Giro d'Italia, Jonas Vingegaard si conferma in testa alla classifica generale, vincendo anche questa frazione. Il corridore ha aumentato il vantaggio sui principali inseguitori, con Felix Gall, rappresentante di Decathlon, che si posiziona al secondo posto a 4 minuti e 3 secondi di distacco. La classifica rimane invariata rispetto alle tappe precedenti, con Vingegaard che mantiene il vantaggio sulla concorrenza.

Sedicesima tappa del Giro d’Italia, tutta in Svizzera, da Bellinzona a Carì: 113 km e quarto dei sei arrivi in salita della corsa. Stavolta a Jonas Vingegaard basta un attacco a 6,6 km dal traguardo, sul tratto più duro dell’ascesa finale, per spazzare via la concorrenza e conquistare la quarta vittoria di tappa di questo Giro, la prima in maglia rosa. Alle spalle del danese prova a resistere appena per qualche metro l’austriaco Felix Gall, poi il vuoto: Gall chiude secondo a 1’09”, Jai Hindley terzo a 1’11”, Thymen Arensman quarto a 1’14”, Derek Gee quinto a 1’18” e Davide Piganzoli sesto a 1’34” dopo un’altra prova solidissima. Giornata da dimenticare per Giulio Pellizzari, che si stacca a 9 km dall’arrivo e va in crisi sull’ultima salita, perdendo contatto dai migliori e dal gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, classifica generale aggiornata dopo la 16? tappa

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