Jonas Vingegaard ha vinto anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 113 km che si è disputata interamente in Svizzera, da Bellinzona a Carì. Con questa vittoria, il ciclista danese ha rafforzato la leadership in classifica generale, indossando ancora la maglia rosa. La tappa si è conclusa con un distacco considerevole rispetto agli inseguitori.

Jonas Vingegaard sempre più padrone del Giro d’Italia 2026. Il campione danese, titolare della maglia rosa, ha vinto per distacco anche la 16? tappa disputata tutta su territorio svizzero, da Bellinzona a Carì di 113 km. Sulla salita finale di 11,6 km, con una pendenza media dell’8%, Vingegaard ha staccato tutti ai 6 km dalla fine arrivando da solo al traguardo a braccia alzate. Per il danese è la quarta vittoria in questa edizione del Giro e ora mette nel mirino Tadej Pogacar che nel Giro del 2024 ne ha vinte 6. Secondo l’austriaco Felix Gall della Decathlon, staccato di 1’18”, che ha battuto in una volata ristretta l’australiano Jai Hindley del team Red Bull-Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, Vingegaard vince anche la 16? tappa e consolida la maglia rosa

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard MANQUE le maillot rose sur le contre-la-montre, Ganna s'impose

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Felix Gall predicts a decisive day in Giro d’Italia 2026, with Visma likely to control the break as the climb to Carè shapes the GC battle. He notes a potential podium fight for himself, while Jonas Vingegaard remains a step above the rest. Read more: x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 16: Bellinzona > Carì reddit

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