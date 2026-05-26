Fedez sta trasferendosi con la compagna, Giulia Honegger, dopo aver annunciato la gravidanza. La coppia si prepara a cambiare abitazione, segnando un nuovo passaggio nella loro relazione. Nel frattempo, Chiara Ferragni, ex moglie del rapper, ha compiuto un gesto inatteso, anche se i dettagli non sono stati specificati. La notizia del trasferimento rappresenta un cambiamento personale importante per l’artista.

Dopo aver ufficialmente annunciato la gravidanza della compagna, Giulia Honegger, starebbe per aprirsi un nuovo capitolo nella vita di Fedez. Il rapper sembrerebbe pronto a lasciare l’appartamento milanese vicino a Piazza Castello, la casa in cui si era trasferito dopo la separazione da Chiara Ferragni. A suggerirlo è stato lo stesso artista che, il 25 maggio, ha condiviso sui social alcuni scatti di un ambiente pieno di scatoloni e lavori in corso, lasciando intuire un imminente trasloco. Fonte: instagram @fedez Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede un grande salone luminoso con parquet chiaro, ancora in fase di sistemazione. Tra scatole, sacchetti di arredamento e mobili da montare, non mancano però alcuni dettagli ormai iconici dello stile di Fedez, come la storica insegna vintage di Burghy e un flipper colorato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Fedez cambia casa con Giulia Honegger e il gesto inatteso di Chiara Ferragni

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

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Dopo l'annuncio ufficiale che vede Fedez e Giulia Honegger in attesa di un figlio, la coppia ha raccontato via Instagram il recente trasloco, pubblicando una foto tra gli scatoloni x.com

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