Anafilassi | perché in Italia l’accesso all’adrenalina è ancora così difficile

Da gravidanzaonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, l’accesso all’adrenalina per le persone con allergie alimentari gravi è ancora complicato. L’adrenalina è l’unico farmaco che può interrompere un’anafilassi, una reazione allergica potenzialmente letale. Tuttavia, molte persone incontrano difficoltà nel reperirla rapidamente quando necessario.

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Per chi ha un’allergia alimentare grave, l’ adrenalina (l’unico farmaco in grado di bloccare un’anafilassi, la reazione allergica sistemica potenzialmente fatale) è l’ unica fonte di salvezza possibile. Dopo aver mangiato un alimento pericoloso, infatti, nel giro di pochi minuti il suo corpo reagisce in modo violento provocando orticaria, difficoltà a respirare, calo della pressione arteriosa. È un’anafilassi, una delle emergenze allergiche più gravi che esistano. L’unico farmaco in grado di bloccarla è l’adrenalina, da somministrare per via intramuscolare il prima possibile. Ogni minuto che passa può essere decisivo. Eppure in Italia il numero di autoiniettori di adrenalina rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale varia da Regione a Regione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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