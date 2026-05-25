VIDEO I Amministrative 2026 Paolucci Pd | Un risultato straordinario apprezzati l' autorevolezza del candidato e le liste

Notizia in breve

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha commentato l'esito delle elezioni amministrative a Chieti, evidenziando che il risultato è stato considerato straordinario. Secondo quanto dichiarato, il centrosinistra ha superato di molto l'avversario e, per la prima volta, ha raggiunto una soglia vicina alla vittoria al primo turno. L'autorevolezza del candidato e le liste a sostegno sono stati ritenuti fattori chiave di questo risultato.