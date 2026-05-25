Rocco Gareri ha segnato all’85’ il gol decisivo che ha portato la Rubierese in semifinale nei playoff di Prima categoria, eliminando lo Sporting Fiorenzuola. La squadra biancorossa ha ottenuto così la qualificazione dopo la vittoria, mantenendo vivo il percorso nella competizione regionale. La rete ha deciso l’esito del match, consentendo alla formazione di avanzare alla fase successiva del torneo.

Rocco Gareri ha siglato il gol della vittoria per la Rubierese all’85’ contro lo Sporting Fiorenzuola, permettendo ai biancorossi di conquistare un posto nelle semifinali regionali dei play-off di Prima categoria. La sfida, disputata in una domenica di sole con temperature estive molto intense, si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore della squadra guidata da mister Emore Iemmi, grazie a un’azione che ha protagonista anche l’apporto decisivo di Afzaz. Il campo del Valeriani ha ospitato circa 300 spettatori che hanno assistito a un incontro caratterizzato dal dominio territoriale della Rubierese. Nonostante il controllo del gioco, i biancorossi hanno faticato a concretizzare le numerose occasioni create durante i novanta minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rubierese, gol di Gareri al 85?: i biancorossi volano in semifinale

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