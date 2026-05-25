Roma e Como in Champions League Juventus e Milan fuori | classifica Serie A cosa è successo nell' ultima giornata

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima giornata di Serie A, la classifica ha subito variazioni significative. La Juventus e il Milan sono state eliminate dalla Champions League, mentre Roma e Como si sono qualificate. Le partite hanno concluso con risultati inaspettati, modificando le posizioni in classifica e determinando le squadre che accederanno alla competizione internazionale. I risultati hanno avuto un impatto immediato sulla graduatoria finale del campionato.

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Novanta minuti che hanno scritto un destino fino a poche ore fa impronosticabile, o quanto meno molto difficile da prevedere. Nell'ultima giornata di Serie A succede davvero di tutto e i verdetti definitivi sorridono a Roma e Como che si prendono il posto in Champions League. La Juventus, invece, dovrà accontentarsi dell'Europa League, complice il ko improvviso contro la Fiorentina nella penultima giornata. Il vero dramma sportivo è quello del Milan, letteralmente precipitato nelle ultime 10 giornate di campionato e che oggi a San Siro ha rimediato un ko clamoroso contro il Cagliari (1-2). Allegri viene beffato dal proprio passato, proprio il Cagliari, e perde la Champions League che sembrava ormai quasi certa dopo la vittoria a Genova di una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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ROMA E COMO IN CHAMPIONS LEAGUE, DISASTRO MILAN E JUVENTUS VIA TUTTI!

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