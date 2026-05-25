Ponte del 2 giugno a Villa Fogazzaro Roi tra letteratura natura e atmosfere d’altri tempi

Durante il ponte del 2 giugno e i giorni successivi, è possibile visitare Villa Fogazzaro Roi, situata sulla sponda del Lago di Lugano nella Valsolda. La villa, circondata dalla natura, si trova in una posizione che permette di ammirare il paesaggio lacustre e le atmosfere d’altri tempi. La dimora storica è aperta al pubblico in questo periodo, offrendo l’opportunità di esplorare gli ambienti e il giardino circostante.

Il ponte del 2 giugno e i giorni a seguire, possono essere l'occasione perfetta per visitare Villa Fogazzaro Roi: una dimora affacciata sulle acque del Lago di Lugano, nel cuore della Valsolda. Un luogo sospeso nel tempo, dove cultura, quiete e bellezza si incontrano in un’atmosfera intima e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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