Orrore a Camugnano | lupoide morto per abbandono scoperte ossa nel bosco

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel bosco di Camugnano sono state trovate ossa che si pensa appartengano a un lupoide deceduto. La proprietaria ha affermato di aver abbandonato l’animale, sostenendo che fosse già morto. Le ossa sono state trovate in un’area isolata e sono state sequestrate dalle autorità competenti. Restano da chiarire le circostanze della morte del lupoide e se ci siano altri elementi collegati al ritrovamento.

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? Punti chiave Cosa nascondevano i resti ossei trovati nel bosco di Camugnano?. Come ha fatto la proprietaria a giustificare la morte del lupoide?. Quali pene rischia la donna per l'abbandono dei due animali?. Perché la nuova Legge Brambilla è fondamentale in questo caso?.? In Breve Resti ossei e teschio di un secondo lupoide rinvenuti nel bosco di Camugnano.. La Legge Brambilla prevede fino a 4 anni di carcere e 60mila euro multa.. Veterinari dell'AUSL di Vergato effettuano perizie cliniche per accertare il nesso causale.. Il meticcio abbandonato è stato sequestrato e ricoverato d'urgenza dalle autorità locali.. A Camugnano, in provincia di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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