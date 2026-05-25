Orrore a Camugnano | lupoide morto per abbandono scoperte ossa nel bosco

Notizia in breve

Nel bosco di Camugnano sono state trovate ossa che si pensa appartengano a un lupoide deceduto. La proprietaria ha affermato di aver abbandonato l’animale, sostenendo che fosse già morto. Le ossa sono state trovate in un’area isolata e sono state sequestrate dalle autorità competenti. Restano da chiarire le circostanze della morte del lupoide e se ci siano altri elementi collegati al ritrovamento.