Nel Parco Falcone di Mirano, l’erba alta non viene tagliata, lasciando la vegetazione crescere libera. Questa scelta aumenta la biodiversità del parco e favorisce la presenza di insetti e piccoli animali. Tuttavia, l’erba alta potrebbe influenzare le temperature interne, con un possibile aumento della calura durante le giornate più calde. La decisione di non intervenire sulla manutenzione si traduce in un equilibrio tra tutela ambientale e effetti climatici locali.

? Punti chiave Come influenzerà l'erba alta la temperatura del Parco Falcone?. Quali benefici porterà questo modello alla biodiversità di Mirano?. Chi coordina tecnicamente questa nuova gestione del verde pubblico?. Perché questo esperimento potrebbe cambiare la manutenzione di tutta la città?.? In Breve L'agronomo Zaina coordina la sperimentazione su tre aree specifiche del parco.. Modello ispirato a Milano dove la biodiversità è aumentata del 60%.. La gestione mira a favorire api e farfalle e ridurre isole di calore.. I dati raccolti guideranno futuri interventi di pianificazione urbana a Mirano.. Il Parco Falcone di Mirano ospita da oggi una sperimentazione di gestione del verde basata sullo sfalcio differenziato, un modello che prevede la crescita spontanea dell’erba in tre aree specifiche per favorire la biodiversità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mirano, il Parco Falcone sfida il taglio dell’erba per la natura

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