Il giocatore rossoblù Rodriguez ha commentato la partita tra Milan e Cagliari disputata a San Siro. Prima della fine dell’incontro, ha espresso grande entusiasmo per il gol segnato durante la gara. La partita si è conclusa con il risultato tra le due squadre, ma Rodriguez ha sottolineato il momento speciale del suo gol. Nessun dettaglio sulle altre azioni di gioco o sul risultato finale.

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, il giocatore rossoblù Juan Rodriguez ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. Sul primo gol: "Un'emozione incredibile. Sono contento di stare qua, un anno bellissimo". Sulla sua stagione: "Quest'anno mi sono adattato, l'anno prossimo voglio fare tutto bene e andare più forte. Questo era una prima volta, ora devo lavorare anche in vacanza per fare benissimo l'anno prossimo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Rodriguez felicissimo: “Non dimenticherà mai il gol”

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