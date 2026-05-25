L'allenatore del Milan ha dichiarato che il livello della squadra è questo, dopo la partita contro il Cagliari giocata a San Siro.

Dopo il triplice fischio dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, è finita la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Nel post partita ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa. Come si spiega questo crollo e la partita: "Spiegare è difficile. Una volta in vantaggio abbiamo difeso male. Come con l'Atalanta, poca reazione nervosa. Che avevamo avuto all'ultima. Siamo delusi e amareggiati per il risultato. Però bisogna accettare il verdetto. Non il momento, ora dopo mezz'ora, di fare valutazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, Allegri ammette: “Il nostro livello è questo”

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La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN

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