Messi esce al 73? minuto problemi muscolari per l’argentino | Mondiale a rischio?
Lionel Messi è uscito dal campo al 73° minuto a causa di problemi muscolari durante la partita contro il Philadelphia Union. La sua sostituzione ha sollevato dubbi sulla sua presenza nel prossimo mondiale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni, ma il cambio si è verificato in un momento cruciale della gara. Restano da monitorare gli sviluppi sulla sua salute e sulla sua eventuale partecipazione alle prossime competizioni.
Lionel Messi chiama la sostituzione al minuto 73? del match contro il Philadelphia Union. Il giocatore dell’ albiceleste ha lasciato il campo per un problema muscolare, preoccupando i tifosi argentini; non sono ancora note le condizioni fisiche dell’ex campione del mondo; nelle prossime ore lo staff medico dell’ Inter Miami valuterà il suo stato fisico. Lionel Messi rischia il Mondiale?. Nella quindicesima giornata di campionato di MLS, l’ Inter Miami ha affrontato il Philadelphia Union vincendo con un risultato di 6-4: nel match è stata fondamentale la tripletta di Luis Suárez, decisivi anche i due assist di Lionel Messi, i due gol di Berterame e la rete di Rodrigo De Paul. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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Ansia crescente per le condizioni di Lionel #Messi, costretto ad abbandonare il campo al minuto 73 dell'ultima sfida tra #InterMiami e #PhiladelphiaUnion a causa di un infortunio che ha gelato i tifosi argentini a sole due settimane dall'inizio del Mondiale. # x.com
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