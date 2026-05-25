Messi esce al 73? minuto problemi muscolari per l’argentino | Mondiale a rischio?

Notizia in breve

Lionel Messi è uscito dal campo al 73° minuto a causa di problemi muscolari durante la partita contro il Philadelphia Union. La sua sostituzione ha sollevato dubbi sulla sua presenza nel prossimo mondiale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni, ma il cambio si è verificato in un momento cruciale della gara. Restano da monitorare gli sviluppi sulla sua salute e sulla sua eventuale partecipazione alle prossime competizioni.