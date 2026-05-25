? Punti chiave Chi può candidarsi per i provini tra adulti e bambini?. Quali requisiti estetici impone la produzione per gli attori?. Come si inviano le foto per partecipare al casting?. Perché una storia norvegese è stata ambientata a Mazara?.? In Breve Riprese previste tra l'11 e il 18 giugno 2026 nel trapanese.. Candidature via email o WhatsApp per adulti (18-65 anni) e bambini (5-13 anni).. Ricerca profili mediterranei, nordici e uomini arabi con regolare permesso di soggiorno.. Compenso giornaliero per i selezionati secondo le norme del CCNL.. Tra l’11 e il 18 giugno 2026, le strade di Mazara del Vallo diventeranno il set di una produzione americana internazionale intitolata Henki. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazara diventa set USA: casting per la serie Henki tra adulti e minori

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