Il processo contro un uomo accusato di aver aggredito due persone in un parcheggio è stato sospeso a causa di una diagnosi di depressione che ha impedito il proseguimento del terzo grado. La diagnosi psichiatrica ha bloccato il procedimento, che rimane in sospeso. Le vittime coinvolte nell'aggressione non sono state identificate pubblicamente. La sospensione riguarda esclusivamente la fase processuale, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte.

? Punti chiave Come influisce la diagnosi psichiatrica sul futuro del processo?. Chi sono le vittime coinvolte nell'aggressione scatenata dal parcheggio?. Perché la difesa ha presentato documenti medici così dettagliati?. Quali sono i precedenti rinvii che hanno bloccato i processi?.? In Breve Avvocato Rolando Iorio presenta documentazione sanitaria per richiedere perizia medica approfondita.. Processi già sospesi a Brescia per bancarotta e a Pisa per maltrattamenti.. Accusa per lesioni aggravate scaturita da diverbio tra Maniero, medico e poliziotto.. Il Tribunale di Brescia ha disposto la sospensione del terzo procedimento giudiziario a carico di Felice Maniero, il quale risulta in uno stato di depressione incompatibile con la partecipazione alle udienze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maniero, stop al processo: la depressione blocca il terzo giudizio

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