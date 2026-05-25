Roma e Como si qualificano in Champions League, mentre Milan e Juventus accederanno all'Europa League. Cremonese retrocede in Serie B dopo la sconfitta. Como batte 4-1 una squadra che aveva già conquistato la salvezza, lasciando il quarto posto alla Roma. La Juventus e il Milan terminano la stagione nelle posizioni che garantiscono l'accesso alla seconda competizione europea. La retrocessione della Cremonese si conferma, con la squadra che chiude il campionato in fondo alla classifica.

AGI - Il finale di campionato che non ti aspetti: la cenerentola Como di Fabregas travolge 4-1 la Cremonese fuori casa, la condanna alla Serie B (rendendo superfluo il successo del Lecce per 1-0 sul Genoa ) e, cosa più clamorosa, conquista il quarto posto in campionato e l’accesso alla prossima Champions League. Dalla C all'Europa che conta in appena tre anni. Se i lariani fanno il loro, stessa cosa può dirsi per la Roma che vince con grande fatica (e un miracolo sullo 0-0 del solito Svilar ) per 2-0 a Verona, club retrocesso da settimane che ha trovato il suo gioco migliore proprio nel momento del verdetto inesorabile. Chi invece crolla clamorosamente è il Milan di Max Allegri, sconfitto per 2-1 in casa dal Cagliari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I verdetti del campionato: Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League. Cremonese in B

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31ª GIORNATA: TRA CHAMPIONS E CORSA CHAMPIONS

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