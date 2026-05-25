Il tecnico della squadra ha commentato il suo rapporto con il gruppo, definendolo incredibile, e ha espresso fiducia sulla permanenza di un giocatore chiave. Ha riferito che l’unico momento difficile della stagione è stato dopo la sconfitta per 5-2 contro una squadra di alta classifica. Ha anche detto di aver aumentato le aspettative nei confronti dei giocatori, notando il loro impegno e lavoro.

La pazza gioia della Roma in una notte che porta i giallorossi al terzo posto e in Champions dopo ben sette anni. L’artefice del successo è Gian Piero Gasperini che a fine partita non contiene le emozioni e con gli occhi lucidi va a festeggiare sotto il settore ospiti del Bentegodi. Un successo sudato quello col Verona che rende ancora più orgoglioso il tecnico. “Ho trovato un gruppo incredibile - esordisce Gasp -. C’era la volontà di tutti di fare una stagione di livello e questo è stato gratificante sin da subito. Abbiamo conquistato la credibilità dei tifosi e la critica, è stata un’annata difficile per altri aspetti ma mai per il rapporto con i giocatori e con il pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp, pazza gioia Champions: "Roma, ho trovato un gruppo incredibile. Dybala? Credo resterà"

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