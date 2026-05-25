Frigorifero da 270 chili le crolla addosso davanti ai figli | Laura Clery rischia di morire in casa

Da notizieaudaci.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un frigorifero da 270 chili le è caduto addosso, intrappolandola in casa davanti ai figli. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi poco prima di perdere le forze. I vigili del fuoco sono intervenuti e l’hanno estratta dall’elettrodomestico. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La famiglia si trova ora fuori pericolo.

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Laura Clery racconta il dramma vissuto in casa: intrappolata sotto l’elettrodomestico, è riuscita a chiamare i soccorsi pochi istanti prima di perdere le forze. Un gesto istintivo per proteggere il figlio si è trasformato in pochi secondi in un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La creator e attrice americana Laura Clery ha raccontato sui social e ai media statunitensi il grave incidente domestico che l’ha coinvolta: un frigorifero da oltre 270 chili le è crollato addosso mentre era sola in casa con i figli. La stessa Clery ha definito quanto accaduto come “la notte più terrificante della mia vita da madre single”. Il frigorifero si inclina, poi il crollo improvviso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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