Un frigorifero da 270 chili le è caduto addosso, intrappolandola in casa davanti ai figli. La donna è riuscita a chiamare i soccorsi poco prima di perdere le forze. I vigili del fuoco sono intervenuti e l’hanno estratta dall’elettrodomestico. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La famiglia si trova ora fuori pericolo.

Laura Clery racconta il dramma vissuto in casa: intrappolata sotto l’elettrodomestico, è riuscita a chiamare i soccorsi pochi istanti prima di perdere le forze. Un gesto istintivo per proteggere il figlio si è trasformato in pochi secondi in un incubo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. La creator e attrice americana Laura Clery ha raccontato sui social e ai media statunitensi il grave incidente domestico che l’ha coinvolta: un frigorifero da oltre 270 chili le è crollato addosso mentre era sola in casa con i figli. La stessa Clery ha definito quanto accaduto come “la notte più terrificante della mia vita da madre single”. Il frigorifero si inclina, poi il crollo improvviso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Frigorifero da 270 chili le crolla addosso davanti ai figli: Laura Clery rischia di morire in casa

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Frigorifero da 270 chili cade addosso a Laura Clery: "Potevo morire davanti ai miei figli, ora faccio causa agli installatori"Un frigorifero di oltre 270 chilogrammi è caduto su un'attrice americana mentre era in casa con i figli, causando gravi ferite.

“Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito”: Laura Clery racconta l’incidenteLaura Clery ha raccontato di essere stata colpita da un frigorifero di oltre 270 chili che le è caduto addosso, mettendo a rischio la vita.

Temi più discussi: Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito: Laura Clery racconta l'incidente; Mi è caduto addosso un frigorifero da 270 chili. Ero sola in casa con i miei figli, ho pensato di morire davanti a loro; Frigorifero da 270 chili cade addosso a Laura Clery: Potevo morire davanti ai miei figli, ora faccio causa agli installatori; Aereo esce di pista durante il decollo, terrore e urla tra i passeggeri VIDEO.

Laura Clery è rimasta schiacciata da un frigorifero da 270 chili nella cucina di casa mentre era sola con i figli. Il pesante elettrodomestico si è ribaltato dopo che il bambino di 7 anni aveva tentato di salirci sopra. #influencer x.com

Un frigorifero da 270 chili mi è caduto addosso, ho pensato di morire davanti ai miei figli. Ora faccio causa agli installatoriUn enorme frigorifero a doppia porta in acciaio inossidabile da quasi 270 chili si è staccato improvvisamente dalla parete, travolgendola e intrappolandola contro l'isola della ... ilgazzettino.it

Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito: Laura Clery racconta l’incidenteLaura Clery intrappolata sotto un frigorifero da 270 kg: ha chiamato il 911 e scritto all'ex marito Sto morendo. ilfattoquotidiano.it

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