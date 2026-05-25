Conte ha annunciato di lasciare il Napoli, dichiarando che il suo ciclo è terminato e che non ci sono stati accordi con l’Italia. Durante la conferenza, ha parlato di figure dannose che hanno compromesso lo spogliatoio e ha spiegato di non aver ricevuto risposte dal presidente della società. La decisione di andarsene è stata comunicata dopo un periodo di tensione e assenza di chiarimenti ufficiali.

? Punti chiave Chi sono le figure dannose che hanno rovinato lo spogliatoio?. Perché Conte non ha ricevuto risposte dal presidente De Laurentiis?. Come potrà la Federazione finanziare un tecnico come Guardiola?. Chi sarà il successore di Conte tra Allegri, Ranieri e Mancini?.? In Breve Decisione maturata un mese fa dopo mancati contatti con De Laurentiis.. Problemi di compattezza ambientale causati da figure ritenute dannose per il gruppo.. Nomi per la Nazionale includono Allegri, Ranieri e Mancini.. Dubbi sulla capacità economica FIGC per assumere profili come Guardiola.. Antonio Conte ha confermato la sua partenza dal Napoli questa domenica 24 maggio 2026, subito dopo il successo per 1-0 contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona, aprendo un complesso scenario sul futuro della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte addio Napoli: ‘Il ciclo è finito’, no accordi con l’Italia

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