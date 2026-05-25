Clamoroso! Mercedes in panne Russell si ritira | tutta la sua frustrazione
Al giro 30 del Gran Premio del Canada, la Mercedes di Russell ha subito un guasto che ha costretto il pilota al ritiro. La vettura si è fermata in pista, interrompendo la sua corsa.
Clamoroso al giro 30 del Gp del Canada: Russell deve abbandonare la gara per un problema alla sua Mercedes. Il pilota scende dall'auto visivamente infuriato, mentre il compagno di squadra Kimi Antonelli vince la corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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