CdS – Anguissa e Juan Jesus ai saluti | Napoli-Udinese pensando al futuro

Un giocatore del Napoli potrebbe aver disputato la sua ultima partita con la maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia Anguissa che Juan Jesus sono in partenza e non ci sono ancora smentite ufficiali. La partita contro l’Udinese potrebbe rappresentare l’addio di entrambi, mentre il club si prepara a pensare al futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa.

2026-05-24 09:46:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: NAPOLI – Un pezzo di storia del Napoli potrebbe essere arrivato all’ ultimo ballo. Quella di oggi contro l’Udinese rischia di essere l’ultima partita in azzurro anche per Frank Anguissa, uno dei simboli dei due scudetti conquistati con Spalletti e Conte. Un centrocampista dominante, totale, capace di cambiare il volto della squadra con la sua forza fisica, gli inserimenti e la capacità di occupare ogni zona del campo. Il suo contratto scade nel 2027, ma la posizione di Frank è in bilico e i colloqui con il club aperti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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