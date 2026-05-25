Brescia batte Trieste in Gara 5 la Germani vola in semifinale per la terza volta consecutiva

Brescia ha vinto la quinta partita contro Trieste con il punteggio di 90-75, assicurandosi un posto in semifinale playoff. La gara si è svolta davanti a un pubblico caldo nel PalaLeonessa. Con questa vittoria, la squadra raggiunge la semifinale per la terza volta consecutiva, affrontando ora l’Olimpia Milano.

La Germani Brescia non sbaglia la partita più importante della serie, supera Trieste 90-75 davanti a un PalaLeonessa infuocato e conquista una meritata semifinale playoff contro l’Olimpia Milano. Una prova di forza, carattere e qualità per la squadra bresciana, capace di indirizzare subito il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026

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