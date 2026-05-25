Antonio Conte conferma che lascerà il Napoli dopo una stagione ‘mediocre’

Antonio Conte ha annunciato che lascerà il Napoli al termine dell’ultima partita di Serie A di domenica. L’allenatore ha definito la stagione appena conclusa “mediocre” e ha deciso di non proseguire con il club. La comunicazione è arrivata direttamente dall’allenatore, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La decisione sarà ufficiale dopo la partita conclusiva del campionato.

2026-05-24 22:36:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Antonio Conte ha confermato che lascerà il Napoli dopo l’ultima partita di Serie A di domenica. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria del Napoli all’ultima giornata contro l’Udinese. Conte ha assunto la guida del Napoli nell’estate del 2024 e ha guidato il club al quinto titolo di Serie A nella sua prima stagione alla guida. L’italiano aveva già vinto tre scudetti con la Juventus e un altro con l’Inter. Tuttavia, il Napoli non è riuscito a replicare quel successo in questa stagione, finendo infine secondo in classifica, a 11 punti dai campioni dell’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Antonio Conte lascia il Napoli: la reazione dei tifosi azzurri

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Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurroAntonio Conte ha deciso di lasciare il suo ruolo di allenatore del Napoli e la sua partenza è ormai confermata.

Temi più discussi: Conte conferma l'addio al Napoli: L'ho deciso un mese fa. Si è sparso tanto veleno attorno alla squadra; Conte conferma l’addio: L'ambiente non è compatto, alzo le mani; Napoli, Conte ha deciso: a fine stagione sarà addio. L’annuncio dopo la partita contro l'Udinese; Antonio Conte dà l'addio al Napoli, ha già incontrato il sindaco Manfredi per un saluto.

Volevate la conferma di Conte in Nazionale? Leggete il post partita con Aurelio e l’avrete. Antonio paraculo ha già mollato Napoli sapendo che con Pui, che voleva a Napoli, ha 4 titolari nerazzurri. Saluti ad Alvino e a tutti i Pulcinella x.com

‘ La decisione era mia’: Antonio Conte conferma che sta lasciando il Napoli reddit

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