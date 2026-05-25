Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta, affermando che perdere cinque partite in casa giustifica l’esclusione dalla Champions League. Durante la partita, il Milan avrebbe potuto qualificarsi con un pareggio, ma il risultato negativo ha impedito l’accesso alla competizione internazionale.

Massimiliano Allegri è il grande sconfitto della serata. Al suo Milan sarebbe bastato un pareggio per entrare in Champions. Invece ha perso in casa 1-2 contro il Cagliari dopo essere passato in vantaggio dopo due minuti con Saelemaekers. L’intervista a Dazn. “Quando perdi cinque partite in casa come abbiamo fatto noi, quattro nel girone di ritorno, vuol dire che abbiamo meritato la posizione. La, partita si era messo bene, ci siamo sciolti, abbiamo difeso molto male come squadra. Ai ragazzi non ho da rimproverare niente, hanno fatto tutto il possibile per entrare in Champions”. Allegri: “Il futuro? In questo momento sono arrabbiato”. Il suo futuro? “In questo momento sono dispiaciuto arrabbiato perché siamo rimasti fuori dalla Champions, nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere dopo la vittoria col Genoa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri dopo la disfatta: “Quando perdi cinque partite in casa, meriti di stare fuori dalla Champions”

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