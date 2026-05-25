Jon Moxley ha confermato il titolo AEW Continental Championship durante Double or Nothing, sconfiggendo Kyle O’Reilly in un incontro molto duro. La sfida è stata caratterizzata da colpi intensi e una lotta senza esclusione di colpi. Moxley ha mantenuto il titolo dopo aver prevalso su O’Reilly in una battaglia fisica e combattuta, senza che si registrassero cambi di campione.

Jon Moxley ha mantenuto l’ AEW Continental Championship a Double or Nothing, in un match brutale contro Kyle O’Reilly. L’incontro aveva una stipulazione speciale: nessun limite di tempo. O’Reilly si era guadagnato questa opportunità dopo aver portato Moxley a un pareggio per time limit nello speciale di Dynamite e Collision del 20 maggio. Quel match era durato quasi venti minuti e, riuscendo a resistere fino allo scadere del tempo, Kyle aveva ottenuto la sua chance titolata. Ma in palio non c’era soltanto il titolo. Moxley aveva infatti infortunato O’Reilly mesi prima, e Kyle si è presentato sul ring deciso sia a vendicarsi sia a conquistare la cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley ancora campione, battaglia senza esclusione di colpi contro Kyle O’Reilly

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AEW Dynamite HIGHLIGHTS: Jon Moxley vs Claudio Castagnoli in the AEW Continental Classic! | 12/3/25

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