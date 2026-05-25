25 anni di esperienza nel pet care e un weekend di festa dedicato agli animali

Notizia in breve

Uno shop specializzato nel pet care ha festeggiato 25 anni di attività. Nel weekend ha organizzato eventi dedicati agli animali. La realtà, tra le più note nella regione, si distingue per qualità e affidabilità. La celebrazione ha coinvolto clienti e appassionati, con iniziative e attività per gli animali domestici. L’azienda ha accumulato 25 anni di esperienza nel settore, diventando un punto di riferimento locale.