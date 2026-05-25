25 anni di esperienza nel pet care e un weekend di festa dedicato agli animali
Uno shop specializzato nel pet care ha festeggiato 25 anni di attività. Nel weekend ha organizzato eventi dedicati agli animali. La realtà, tra le più note nella regione, si distingue per qualità e affidabilità. La celebrazione ha coinvolto clienti e appassionati, con iniziative e attività per gli animali domestici. L’azienda ha accumulato 25 anni di esperienza nel settore, diventando un punto di riferimento locale.
Uno shop che è diventato nel tempo una delle principali realtà del settore pet in Emilia-Romagna, sinonimo di qualità e affidabilità per i clienti, celebra i suoi primi 25 anni di attività.Robinson Pet Shop: 25 anni di successi e qualitàRobinson Pet Shop celebra 25 anni, un traguardo che racconta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Un weekend di festa dedicato agli animali e 25 anni di esperienza nel pet careNel fine settimana si terrà una festa dedicata agli animali per celebrare i 25 anni di attività di uno shop specializzato nel pet care.
Un evento speciale per celebrare i grandi successi e i 25 anni di esperienza nel pet careUn negozio dedicato al pet care ha festeggiato i suoi 25 anni di attività, diventando una delle principali realtà del settore in Emilia-Romagna.
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